В ожидании новых акцизов: какими будут цены на топливо в январе

Главным фактором на рынке топлива в первый месяц нового года станет очередное повышение акцизов на все виды горючего. Однако низкий сезон потребления и довольно неплохая маржа крупных сетей могут сдержать рост цен на бензин и дизель. Так что резкого роста цен на эти виды топлива с 1 января водителям ждать не стоит. В то же время, цены на автогаз будут продолжать расти как вследствие недавнего увеличения оптовых цен в ЕС, так и из-за роста акцизов.

На прошлой неделе мировые цены на нефть выросли из-за значительного сокращения запасов сырой нефти в США. За неделю с 16 по 22 января запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей, поскольку американские нефтеперерабатывающие заводы активизировали свою работу, а праздничный сезон увеличил спрос на топливо. Кроме того, Всемирный банк улучшил свои прогнозы по экономическому росту Китая на 2025 год, что добавило трейдерам оптимизма по увеличению потребления со стороны крупнейшего импортера нефти в мире.

По состоянию на вечер пятницы 27 декабря по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,91 за баррель или на 1,24% до $74,17 за баррель, а в январские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали на $0,98 за баррель или на 1,41% к $70,60 за баррель. За неделю нефть обеих марок выросла в цене 1,4%.

Еще одним фактором, повлекшим рост цен на нефть, стало обострение противостояния между Россией и странами Нато на фоне вооруженной агрессии РФ против Украины. НАТО заявило, что увеличит свое присутствие в Балтийском море после того, как финские власти арестовали судно, перевозившее российскую нефть. Напряженность возросла также на Ближнем Востоке, после того, как воздушные силы Израиля после ракетных ударов нанесли удар по аэропорту и порту в Йемене.

Повышение акцизов на бензин и дизель может пройти незаметно для водителей

По данным консалтинговой компании " Нафторинок " по состоянию на 27 декабря по сравнению с 20 декабря средняя оптовая цена на дизтопливо выросла на 42 коп./л до 43,91 грн/л. Дизельные котировки в странах Европейского союза тоже растут. Спотовая цена дизеля 24 декабря выросла на $4-5/тонна до $676-687/тонна в портах Северо-Западной Европы и на $3/тонна до $668-681/тонна в портах Средиземного моря. 25-26 декабря были для европейских трейдеров выходными.

В "Нефтерынке" прогнозируют, что оптовая цена на дизель будет расти из-за повышения акциза с 1 января 2025 года, а также общей тенденции роста на рынках ЕС.

Оптовые цены на бензин А-95 по состоянию на 27 декабря по сравнению с 20 декабря выросли на 25 коп./л до 45,81 грн/л. Цена на бензин А-92 за указанный период снизилась на 36 коп./л до 43,77 грн/л.

В течение недели бензины на АЗС дешевели, тогда как дизтопливо выросло в стоимости на станциях нескольких крупных сетей. Так, цену продукта увеличили UPG, KLO, AMIC, Parallel, Motto и т.д. В пятницу 27 декабря по сравнению с 20 декабря средняя цена ДТ выросла на 31 коп./л до 52,27 грн/л, средняя цена бензина А-95 за указанный период снизилась на 3 коп./л до 55,54 грн/л. л.

С 1 января 2025 года ожидается очередное повышение акцизов на все виды топлива. Так акцизы на бензин вырастут с €242,6/тонна до €271,7/тонна, на дизель вырастут со €177,6/тонна до €215,7/тонна, а на автогаз со €165/тонна до €193/ тонна. По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина в первую неделю нового года водителям не стоит ожидать изменения цен на стелах. Трейдеры будут праздновать Новый год, так что закупать топливо по более высоким ценам будут мало. Уже со второй недели декабря в Украину начнет поступать более дорогое топливо по более высоким ценам, однако ждать резких скачков цен на стелах также не стоит — операторы АЗС будут сдерживать цены, стараясь не потерять клиента.

Повышение цены будет происходить постепенно, в зависимости от того, какие у той или иной сети АЗС финансовые возможности и маржа. В целом повышение в пределах 1,5-2 грн/л будет происходить маленькими шагами в течение 40 дней после повышения акциза. Дмитрий Левшкин Засовщик группы компаний "Прайм"

По его словам, рынок также будет внимательно следить за первыми шагами новоизбранного президента США Дональда Трампа. Если Трамп после инаугурации 20 января создаст предпосылки для существенного снижения цен на нефть, то этот фактор может нивелировать фактор акциза и повышение цен на бензин и дизель вообще не произойдет.

Подобного мнения придерживается директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн . По его оценке, увеличение акцизов увеличит оптовые цены на дизтопливо на 2 грн/л, бензин на 1,5 грн/л и автогаз на 1,3 грн/л. Однако сети АЗС имеют неплохой запас прочности в своей марже и могут замортизировать повышение цены.

Я не исключаю, что премиальные сети могут проглотить повышение акцизов путем уменьшения наценки. Соответственно, остальные игроки, если и повысит цены, то это повышение не будет значительным. Так что это вообще может пройти незаметно Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Таким образом , на следующей неделе цены на бензин и дизтопливо на АЗС будут неизменными, а в течение января эти виды горючего могут подорожать в пределах 1,5-2 грн/л. Хотя такое удорожание может и не произойти, если цены на нефть снизятся или если крупные сети захотят переманить клиентов в мелких.

Новый акциз на газ съест маржу трейдеров

По оценке "Нафторинка" в течение 1-25 декабря объем импорта пропан-бутана в Украину составил 55,3 тыс. тонн, что соответствует объемам аналогичного периода ноября. Оптовые цены LPG от торговых компаний в течение 25-27 декабря выросли в среднем на 1122 грн/т до 56255 грн/т ($895/т без налогов) на условиях самовывоза.

Цены на стелах АЗС двигались за прошлую неделю разнонаправленно, и в конце концов пропан-бутан подешевел на 0,02 грн/л до 35,06 грн/л. В то же время обновился рекорд на потолке в этом году: самый дорогой автогаз сейчас продается в сети "24/7" на Донетчине — 37,48 грн/л. Ценовой диапазон в сети составляет 32,97 грн/л – 37,48 грн/л.

По словам основателя Sintonec LPG Михаила Шубана, большую часть имеющейся маржи трейдеры могут потерять из-за новых акцизов. Однако бизнесмен считает, что оптовые цены в январе цены останутся на текущем уровне из-за низкого спроса на сырье.

Как и в любой несезон маржа у трейдеров будет минимальной, а оптовые цены не будут расти, потому что потребление низкое. Не исключено, что часть будет работать в убыток. А вот в розничном сегменте цена может вырасти на 0,5-1 грн/л, поскольку розница еще не догнала последнее повышение оптовых цен, связанное с эмбарго на российский газ в ЕС. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

В то же время Куюн считает, что фактор акциза может добавить еще 1 грн/л к ценам на автогаз на АЗС, поскольку наценка на этом виде топлива ниже бензина и дизеля.

Таким образом, в январе цены на автогаз на АЗС могут вырасти на 0,5-1 грн/л и будут сохранять дальнейший потенциал к удорожанию из-за роста акциза.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,99 WOG 57,99 55,99 36,98 Socar 57,99 54,99 36,99 Motto 53,95 51,95 33,25 БРСМ-Нафта 51,99 47,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.