ВАЗи, "Волги", Lanos: у жовтні українці піддали "під прес" понад 2 тисячі машин

У жовтні українці зняли з обліку через вибракування понад 2 тисячі автівок. Найчастіше прощалися саме з легковими авто – 1638 одиниць. Також у список потрапили 367 вантажівок і 62 автобуси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Легенди, що йдуть на металобрухт

Жовтневий список вибракуваних транспортних засобів нагадує музей пострадянського автопрому.

Левову частку складають класичні моделі ВАЗів – від "копійки" ВАЗ 2101 до вічних, здавалося б, 2106 і 2107. Настав фінал і для колишнього символу 90-х – ВАЗ 2109 і 21099.

Своє місце на переплавку зайняла і легендарна ГАЗ "Волга" – колишній символ статусу, який у XXI столітті став радше тягарем із дорогим апетитом до бензину.

До компанії радянських ветеранів приєднався і Daewoo Lanos – народний автомобіль незалежної України, який багато років був основою автопарку таксі. Також у списку – ЗАЗ "Таврія", Lada 110, а серед вантажівок – ГАЗ "Газель".

Звання найвитривалішого транспортного засобу жовтня отримав автобус ПАЗ 672М, випущений ще у 1962 році.

Переважна більшість машин, які зняли з обліку, завершили свій шлях через природне зношення.

Середній вік вибракуваних транспортних засобів минулого місяця становив:

27 років – легковики;

26 років – вантажівки;

26 років – автобуси.

Нагадаємо, в серпні 2025 року було списано 1666 легкових автомобілів. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.

У вересні понад 1,8 тисячі транспортних засобів були остаточно зняті з обліку через вибракування. Така тенденція свідчить про те, що автопарк України проходить етап "омолодження"