Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ВАЗи, "Волги", Lanos: у жовтні українці піддали "під прес" понад 2 тисячі машин

вибракування
У жовтні українці зняли з обліку через вибракування понад 2 тисячі автівок / Depositphotos

У жовтні українці зняли з обліку через вибракування понад 2 тисячі автівок. Найчастіше прощалися саме з легковими авто – 1638 одиниць. Також у список потрапили 367 вантажівок і 62 автобуси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Легенди, що йдуть на металобрухт

Жовтневий список вибракуваних транспортних засобів нагадує музей пострадянського автопрому.

Левову частку складають класичні моделі ВАЗів – від "копійки" ВАЗ 2101 до вічних, здавалося б, 2106 і 2107. Настав фінал і для колишнього символу 90-х – ВАЗ 2109 і 21099.

Своє місце на переплавку зайняла і легендарна ГАЗ "Волга" – колишній символ статусу, який у XXI столітті став радше тягарем із дорогим апетитом до бензину.

До компанії радянських ветеранів приєднався і Daewoo Lanos – народний автомобіль незалежної України, який багато років був основою автопарку таксі. Також у списку – ЗАЗ "Таврія", Lada 110, а серед вантажівок – ГАЗ "Газель".

Звання найвитривалішого транспортного засобу жовтня отримав автобус ПАЗ 672М, випущений ще у 1962 році.

Переважна більшість машин, які зняли з обліку, завершили свій шлях через природне зношення.

Середній вік вибракуваних транспортних засобів минулого місяця становив:

  • 27 років – легковики;
  • 26 років – вантажівки;
  • 26 років – автобуси.

Нагадаємо, в серпні 2025 року було списано 1666 легкових автомобілів. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.

У вересні понад 1,8 тисячі транспортних засобів були остаточно зняті з обліку через вибракування. Така тенденція свідчить про те, що автопарк України проходить етап "омолодження"

Автор:
Тетяна Гойденко