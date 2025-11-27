ВАЗы, "Волги", Lanos: в октябре украинцы пустили "под пресс" более 2 тысяч машин

В октябре украинцы сняли с учета из-за выбраковки более 2 тысяч автомобилей. Чаще прощались именно с легковыми авто – 1638 единиц. Также в список попали 367 грузовиков и 62 автобуса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Легенды, идущие на металлолом

Октябрьский список выбракованных транспортных средств напоминает музей постсоветского автопрома.

Львиную долю составляют классические модели ВАЗов – от копейки ВАЗ 2101 до вечных, казалось бы, 2106 и 2107. Наступил финал и для прежнего символа 90-х – ВАЗ 2109 и 21099.

Свое место на переплавку заняла и легендарная ГАЗ "Волга" – бывший символ статуса, который в XXI веке стал скорее обузой с дорогим аппетитом к бензину.

К компании советских ветеранов присоединился и Daewoo Lanos – народный автомобиль независимой Украины, много лет являвшийся основой автопарка такси. Также в списке – ЗАЗ "Таврия", Lada 110, а среди грузовиков – ГАЗ "Газель".

Звание самого выносливого транспортного средства октября получил автобус ПАЗ 672М, выпущенный еще в 1962 году.

Подавляющее большинство машин, снявших с учета, завершило свой путь из-за естественного износа.

Средний возраст выбракованных транспортных средств в прошлом месяце составлял:

27 лет – легковушки;

26 лет – грузовики;

26 лет – автобусы.

Напомним, в августе 2025 года было списано 1666 легковых автомобилей. Кроме них, с учета сняли 405 грузовиков и 73 автобуса.

В сентябре более 1,8 тысячи транспортных средств были окончательно сняты с учета из-за выбраковки. Такая тенденция свидетельствует о том, что автопарк Украины проходит этап "омоложения"