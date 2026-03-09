Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обмеження руху у Києві: коли ремонтуватимуть мости та шляхопроводи

ремонт доріг
Ремонт стартує з покращенням погоди / Depositphotos

У Києві з 10 по 12 березня частково обмежуватимуть рух транспорту через ремонт аварійних ділянок дорожнього покриття на мостах, шляхопроводах та вулицях Печерського і Шевченківського районів. Рух буде обмежено поетапно, а за погіршення погоди терміни робіт можуть змінюватися.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху у Києві

Так, 10 березня ремонтні роботи проводитимуть на шляхопроводах:

  • на перетині вул. Братиславської та вул. Шолом Алейхема;
  • на перетині вул. Кіото з просп. Броварським;
  • на перетині просп. Броварського із залізницею (станції "Дарниця" – "Почайна").

11 березня ремонтні роботи триватимуть на:

  • шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. "Берестейська";
  • шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
  • мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
  • естакаді на вул. Жилянській.

Із 10 до 12 березня частково обмежуватимуть рух транспорту в Печерському та Шевченківському районах столиці. 

Так, ремонтні роботи проводитимуть на:

  • Набережному шосе – від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в Печерському районі;
  •  вулиці Олександра Кониського в Шевченківському районі. 

Рух транспорту під час ремонтних робіт буде обмежено частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов строки проведення робіт можуть бути скориговані.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько