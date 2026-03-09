Обмеження руху у Києві: коли ремонтуватимуть мости та шляхопроводи

У Києві з 10 по 12 березня частково обмежуватимуть рух транспорту через ремонт аварійних ділянок дорожнього покриття на мостах, шляхопроводах та вулицях Печерського і Шевченківського районів. Рух буде обмежено поетапно, а за погіршення погоди терміни робіт можуть змінюватися.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху у Києві

Так, 10 березня ремонтні роботи проводитимуть на шляхопроводах:

на перетині вул. Братиславської та вул. Шолом Алейхема;

на перетині вул. Кіото з просп. Броварським;

на перетині просп. Броварського із залізницею (станції "Дарниця" – "Почайна").

11 березня ремонтні роботи триватимуть на:

шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. "Берестейська";

шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

естакаді на вул. Жилянській.

Із 10 до 12 березня частково обмежуватимуть рух транспорту в Печерському та Шевченківському районах столиці.

Так, ремонтні роботи проводитимуть на:

Набережному шосе – від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в Печерському районі;

вулиці Олександра Кониського в Шевченківському районі.

Рух транспорту під час ремонтних робіт буде обмежено частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов строки проведення робіт можуть бути скориговані.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.