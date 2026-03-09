Запланована подія 2

У столиці ремонтуватимуть Столичне шосе: водіїв попередили про обмеження руху

ремонт дороги, техніка, працівник
У столиці ремонтуватимуть Столичне шосе / Агентство відновлення

У Києві 9 та 10 березня тимчасово обмежать рух транспорту Столичним шосе в Голосіївському районі. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Коли перекриють частину Столичного шосе

9–10 березня на Столичному шосе у Голосіївському районі Києва частково обмежать рух транспорту. У цей час дорожники ШЕУ "Магістраль" виконуватимуть роботи з усунення пошкоджень дорожнього покриття. 

Ремонт триватиме на ділянці дороги у напрямку виїзду з міста - перед поворотом на вулицю Академіка Заболотного.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, уряд виділить додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на проведення ямкових ремонтів автомобільних доріг.

Автор:
Ольга Опенько