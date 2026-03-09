В столице будут ремонтировать Столичное шоссе: водителей предупредили об ограничении движения

В Киеве 9 и 10 марта временно ограничат движение транспорта по Столичному шоссе в Голосеевском районе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Когда перекроют часть Столичного шоссе

9–10 марта на Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева частично ограничат движение транспорта. В настоящее время дорожники ШЭУ "Магистраль" будут выполнять работы по устранению повреждений дорожного покрытия.

Ремонт будет продолжаться на участке дороги в направлении выезда из города – перед поворотом на улицу Академика Заболотного.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, правительство выделит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на проведение ямочных ремонтов автомобильных дорог .