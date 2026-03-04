Запланована подія 2

Правительство выделяет дополнительные 3 млрд грн на ямочные ремонты дорог

Во время совещания с министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой и главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлином, премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что правительство выделит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на проведение ямочных ремонтов автомобильных дорог.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

По ее словам, уже начаты ямочные ремонты на международных и национальных трассах, в частности, в прифронтовых регионах. Речь идет не о капитальных ремонтах, а о базовой безопасности и обеспечении проездности.

Погодные условия разрешают работать ремонтным бригадам, а завершить работы планируют до 1 июня 2026 года.

По словам премьера, дороги критически важны для логистики Сил обороны, эвакуации раненых, а также для экономики и жизни граждан. Выделение средств из резервного фонда должно обеспечить своевременное выполнение работ на дорогах государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Свириденко отметила, что правительством определены приоритетные направления и предусмотрено соответствующее финансирование в бюджете Министерства развития общин и территорий. Однако если этих средств окажется недостаточно, государство готово оперативно дофинансировать ремонты из резервного фонда и привлекать другие возможные ресурсы.

"Мы все ездим по дорогам, мы все понимаем состояние дорог. У нас определены приоритетные направления и определенное финансирование, которое есть в бюджете Министерства развития", - подытожила Свириденко.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Автор:
Татьяна Гойденко