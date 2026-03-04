Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн на ямкові ремонти доріг

Під час наради з міністром з відновлення України Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що уряд виділить додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на проведення ямкових ремонтів автомобільних доріг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням допис Свириденко.

За її словами, вже розпочаті ямкові ремонти на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах. Йдеться не про капітальні ремонти, а про базову безпеку та забезпечення проїздності.

Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам, а завершити роботи планують до 1 червня 2026 року.

За словами прем’єрки, дороги є критично важливими для логістики Сил оборони, евакуації поранених, а також для економіки та життя громадян. Виділення коштів з резервного фонду має забезпечити своєчасне виконання робіт на дорогах державного значення з високою інтенсивністю руху.

Свириденко зазначила, що урядом визначено пріоритетні напрямки та передбачено відповідне фінансування в бюджеті Міністерства розвитку громад і територій. Однак у разі, якщо цих коштів виявиться недостатньо, держава готова оперативно дофінансовувати ремонти з резервного фонду та залучати інші можливі ресурси.

"Ми всі їздимо дорогами, ми всі розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки і визначене фінансування, яке є в бюджеті Міністерства розвитку", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.