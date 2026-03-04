Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міжнародні траси під ремонтом: усувають аварійну ямковість

ремонт
Ремонт аварійних ділянок міжнародних автошляхів триває / Агентство відновлення

В Україні триває масштабна ліквідація аварійної ямковості на автошляхах державного значення, зокрема на міжнародних трасах М-05 Київ–Одеса, М-06 Київ–Чоп та М-21 Виступовичі–Житомир–Могилів. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ліквідація ямковості на міжнародних трасах

В усіх областях України продовжується масштабна робота з усунення аварійної ямковості на автошляхах державного значення.

Протягом 3 березня ремонтні бригади ліквідували ями на площі 12,9 тисячі квадратних метрів, використовуючи різні типи ремонтних матеріалів залежно від погодних умов. Роботи виконували 143 бригади у складі 956 осіб.

Найбільше робіт проведено на міжнародних трасах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів та М-05 Київ – Одеса, де ліквідовано по 2,5 тисячі квадратних метрів, а також на М-06 Київ – Чоп – 2,3 тисячі квадратних метрів. Роботи також охопили окремі ділянки інших національних автошляхів.

Сьогодні, 4 березня, ліквідація ямковості продовжиться на основних дорогах державного значення у всіх областях. Планується усунути близько 19,5 тисячі квадратних метрів аварійних ділянок за участю понад 147 бригад – це близько 1000 робітників.

Фото 2 — Міжнародні траси під ремонтом: усувають аварійну ямковість
Фото 3 — Міжнародні траси під ремонтом: усувають аварійну ямковість
Фото 4 — Міжнародні траси під ремонтом: усувають аварійну ямковість
Фото 5 — Міжнародні траси під ремонтом: усувають аварійну ямковість
Фото 6 — Міжнародні траси під ремонтом: усувають аварійну ямковість

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько