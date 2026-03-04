Міжнародні траси під ремонтом: усувають аварійну ямковість

В Україні триває масштабна ліквідація аварійної ямковості на автошляхах державного значення, зокрема на міжнародних трасах М-05 Київ–Одеса, М-06 Київ–Чоп та М-21 Виступовичі–Житомир–Могилів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ліквідація ямковості на міжнародних трасах

В усіх областях України продовжується масштабна робота з усунення аварійної ямковості на автошляхах державного значення.

Протягом 3 березня ремонтні бригади ліквідували ями на площі 12,9 тисячі квадратних метрів, використовуючи різні типи ремонтних матеріалів залежно від погодних умов. Роботи виконували 143 бригади у складі 956 осіб.

Найбільше робіт проведено на міжнародних трасах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів та М-05 Київ – Одеса, де ліквідовано по 2,5 тисячі квадратних метрів, а також на М-06 Київ – Чоп – 2,3 тисячі квадратних метрів. Роботи також охопили окремі ділянки інших національних автошляхів.

Сьогодні, 4 березня, ліквідація ямковості продовжиться на основних дорогах державного значення у всіх областях. Планується усунути близько 19,5 тисячі квадратних метрів аварійних ділянок за участю понад 147 бригад – це близько 1000 робітників.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.