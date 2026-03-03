Запланована подія 2

Ремонт доріг в Україні уряд готовий дофінансовувати з резервного фонду

дороги
В Україні стартували ремонти доріг / Pixabay

У разі нестачі бюджетних коштів на поточний ремонт автомобільних доріг уряд покриватиме потреби за рахунок резервного фонду та інших додаткових джерел фінансування.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти на дороги

Очільниця уряду повідомила, що у разі нестачі коштів на ремонт автомобільних доріг уряд покриватиме фінансову потребу за рахунок резервного фонду та інших додаткових джерел.

За її словами, нині до робіт уже залучено понад тисячу дорожників, які працюють на дорогах загального користування державного значення. Водночас йдеться не про капітальні ремонти, а про поточні - зокрема ямковий ремонт.

Свириденко зазначила, що урядом визначено пріоритетні напрямки та передбачено відповідне фінансування в бюджеті Міністерства розвитку громад і територій. Однак у разі, якщо цих коштів виявиться недостатньо, держава готова оперативно дофінансовувати ремонти з резервного фонду та залучати інші можливі ресурси.

"Ми всі їздимо дорогами, ми всі розуміємо стан доріг.  У нас визначені пріоритетні напрямки і визначене фінансування, яке є в бюджеті Міністерства розвитку", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько