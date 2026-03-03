Запланована подія 2

Ремонт дорог в Украине: правительство готово дофинансировать из резервного фонда

дороги
В Украине стартовали ремонты дорог / Pixabay

В случае нехватки бюджетных средств на текущий ремонт автомобильных дорог, правительство будет покрывать потребности за счет резервного фонда и других дополнительных источников финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Средства на дороги

Руководитель правительства сообщила, что в случае нехватки средств на ремонт автомобильных дорог правительство будет покрывать финансовую потребность за счет резервного фонда и других дополнительных источников.

По ее словам, сейчас к работам уже привлечены более тысячи дорожников, работающих на дорогах общего пользования государственного значения. В то же время речь идет не о капитальных ремонтах, а о текущих - в частности, ямочном ремонте.

Свириденко отметила, что правительством определены приоритетные направления и предусмотрено соответствующее финансирование в бюджете Министерства развития общин и территорий. Однако если этих средств окажется недостаточно, государство готово оперативно дофинансировать ремонты из резервного фонда и привлекать другие возможные ресурсы.

"Мы все ездим по дорогам, мы все понимаем состояние дорог. У нас определены приоритетные направления и определенное финансирование, которое есть в бюджете Министерства развития", - подытожила Свириденко.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Автор:
Ольга Опенько