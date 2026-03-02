Запланована подія 2

Ремонт дорог в Киеве: какие мосты и путепроводы будут частично закрыты

Аварийные участки дорог Киева будут ремонтировать 3-4 марта

В Киеве 3 и 4 марта будут частично ограничивать движение рядом мостов и путепроводов из-за ремонта аварийных участков дорожного покрытия.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Ремонт дорог в Киеве

3 марта ремонтные работы состоятся на следующих объектах: Южный мост, путепровод через железнодорожные пути на Харьковском шоссе, путепровод на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема, путепровод на пересечении улицы Миропольской с проспектом Броварским и Святошинско-Броварской на пересечении проспекта Броварского с железнодорожной станцией Дарница – Почайна.

4 марта ремонтные работы продолжатся на мосту имени Е.А. Патона, Никольском путепроводе через железнодорожные пути и путепроводе на пересечении улиц Дегтяревской и Николая Василенко с проспектом Берестейским возле станции метро "Берестейская".

При проведении ремонтных работ движение транспорта будет ограничено частично и поэтапно. В случае неблагоприятных погодных условий сроки работ могут изменяться.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Ольга Опенько