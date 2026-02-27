Северный и Южный мосты частично закроют для движения из-за ремонта: что известно

28 февраля и 1 марта в Киеве частично ограничат движение рядом мостов и путепроводов из-за ремонта аварийных участков дорожного покрытия.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Ремонт аварийных участков в Киеве

28 февраля дорожные работы запланированы на Северном мосту, путепроводе по улице Киото через Броварской проспект, а также на съезде с проспекта Воздушных Сил на улицу Жилянскую.

1 марта ремонт продлится на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге, Берестейском путепроводе и Южном мосту.

При выполнении работ движение транспорта будет ограничиваться частично и поэтапно. В случае ухудшения погодных условий график ремонта может быть скорректирован.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.