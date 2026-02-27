Північний та Південний мости частково закриють для руху через ремонт: що відомо

28 лютого та 1 березня в Києві частково обмежать рух низкою мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок дорожнього покриття.

про це повідомляє пресслужба КМДА.

Ремонт аварійних ділянок у Києві

28 лютого дорожні роботи заплановані на Північному мосту, шляхопроводі на вулиці Кіото через Броварський проспект, а також на з’їзді з проспекту Повітряних Сил на вулицю Жилянську.

1 березня ремонт триватиме на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі, Берестейському шляхопроводі та Південному мосту.

Під час виконання робіт рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов графік ремонту можуть скоригувати.

У комунальній корпорації просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів.

