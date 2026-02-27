Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Північний та Південний мости частково закриють для руху через ремонт: що відомо

дороги, ремонт доріг
Ремонт аварійних ділянок у Києві: де та коли будуть обмеження / Freepik

28 лютого та 1 березня в Києві частково обмежать рух низкою мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок дорожнього покриття.

Як інформує Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба КМДА.

Ремонт аварійних ділянок у Києві

28 лютого дорожні роботи заплановані на Північному мосту, шляхопроводі на вулиці Кіото через Броварський проспект, а також на з’їзді з проспекту Повітряних Сил на вулицю Жилянську.

1 березня ремонт триватиме на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі, Берестейському шляхопроводі та Південному мосту.

Під час виконання робіт рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов графік ремонту можуть скоригувати.

У комунальній корпорації просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько