Триває капітальний ремонт дороги, яка з'єднує Івано-Франківщину із Закарпаттям (ФОТО)
У селі Микуличин Надвірнянського району Івано-Франківської області триває капітальний ремонт ділянки дороги Н-09 Мукачево — Львів, Роботи охоплюють будівництво підпірної стінки довжиною 750 метрів та реконструкцію 18-метрового мосту через річку Прут для захисту траси від паводків.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.
У червні 2020 року внаслідок паводку та селевих потоків було зруйновано 411 метрів старої підпірної стінки на ділянці дороги Н-09 у селі Микуличин. Проїзд було відновлено оперативно, проте для стабілізації полотна наприкінці минулого року уряд виділив кошти на капітальну реконструкцію об'єкта. Дорога є стратегічно важливою артерією, що з'єднує Івано-Франківщину із Закарпаттям.
Технічні параметри проєкту
Проєктна документація передбачає виконання таких робіт:
- спорудження підпірної стінки загальною протяжністю 750 погонних метрів;
- капітальний ремонт мостового переходу через річку Прут (довжина — 18 метрів);
- влаштування тротуарів та системи зовнішнього освітлення вздовж стінки.
Поточний стан робіт
На об’єкті працює спеціалізована техніка, зокрема бурова установка та екскаватори. На сьогодні виконано:
- влаштування понад 80 буронабивних паль на глибину 4 метри;
- бетонування основної частини встановлених паль;
- підготовку майданчиків для подальшого монтажу конструкцій.
Плани на 2026 рік
Графік робіт за умови стабільного фінансування включає:
- заливку монолітного залізобетонного фундаменту підпірної стінки;
- монтаж збірних залізобетонних блоків;
- проведення монолітних робіт на основних вузлах об'єкта.
" Реалізація проєкту сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та захисту дорожнього полотна від руйнувань", — зазначили в Агентстві відновлення.
