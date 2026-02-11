Триває капітальний ремонт дороги, яка з'єднує Івано-Франківщину із Закарпаттям (ФОТО)

У селі Микуличин Надвірнянського району Івано-Франківської області триває капітальний ремонт ділянки дороги Н-09 Мукачево — Львів, Роботи охоплюють будівництво підпірної стінки довжиною 750 метрів та реконструкцію 18-метрового мосту через річку Прут для захисту траси від паводків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

У червні 2020 року внаслідок паводку та селевих потоків було зруйновано 411 метрів старої підпірної стінки на ділянці дороги Н-09 у селі Микуличин. Проїзд було відновлено оперативно, проте для стабілізації полотна наприкінці минулого року уряд виділив кошти на капітальну реконструкцію об'єкта. Дорога є стратегічно важливою артерією, що з'єднує Івано-Франківщину із Закарпаттям.

Технічні параметри проєкту

Проєктна документація передбачає виконання таких робіт:

спорудження підпірної стінки загальною протяжністю 750 погонних метрів;

капітальний ремонт мостового переходу через річку Прут (довжина — 18 метрів);

влаштування тротуарів та системи зовнішнього освітлення вздовж стінки.

Поточний стан робіт

На об’єкті працює спеціалізована техніка, зокрема бурова установка та екскаватори. На сьогодні виконано:

влаштування понад 80 буронабивних паль на глибину 4 метри;

бетонування основної частини встановлених паль;

підготовку майданчиків для подальшого монтажу конструкцій.

У селі Микуличин Надвірнянського району триває капітальний ремонт ділянки дороги Н-09.

Плани на 2026 рік

Графік робіт за умови стабільного фінансування включає:

заливку монолітного залізобетонного фундаменту підпірної стінки;

монтаж збірних залізобетонних блоків;

проведення монолітних робіт на основних вузлах об'єкта.

На Прикарпатті ремонтують дорогу, яка з’єднує область із Закарпаттям.

" Реалізація проєкту сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та захисту дорожнього полотна від руйнувань", — зазначили в Агентстві відновлення.

Раніше повідомлялося, що попри морози дорожники ремонтують траси державного значення у п’яти областях.