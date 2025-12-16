Львівська область отримала 4,8 млн євро на ремонт дороги у напрямку кордону

У Львівській області за грантові кошти у розмірі 4,8 млн євро відремонтують понад 18 км дороги, що покращить сполучення з трьома міжнародними пунктами пропуску на кордоні з ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, Львівська ОВА підписала грантовий контракт у межах програми Interreg NEXT "Польща–Україна 2021–2027".

"Це найбільший інфраструктурний проєкт програми: понад 20,4 млн євро – загальний бюджет для всіх партнерів, з яких 4,8 млн євро спрямують саме нашій області", - зауважив Козицький.

Він додав, що за ці кошти виконають поточний середній ремонт понад 18 км дороги Нагірне – Добромиль, що покращить сполучення з пунктами пропуску "Шегині–Медика", "Нижанковичі–Мальховіце" та "Смільниця–Кросьценко".

Проєкт пришвидшить добирання до пунктів пропуску і покращить логістику у прикордонних громадах. Він буде реалізовуватися у партнерстві з Підкарпатським регіональним управлінням доріг у Жешуві, Службою з відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області та ДП "Дороги Прикарпаття".

Козицький підкреслив, що окрім ремонту доріг, проєкт передбачає обмін досвідом між українськими та польськими дорожніми службами, зокрема щодо зимового утримання доріг та сучасних систем моніторингу дорожньої інфраструктури.

Зауважимо, ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) наближаються до фінішного етапу. На двох ділянках, загальною протяжністю майже 2 км, які слугують під'їздами до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", вже влаштовано новий багатошарове дорожнє покриття, укладено тротуари та змонтовано лінію зовнішнього освітлення.