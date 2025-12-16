Запланована подія 2

Львовская область получила 4,8 млн евро на ремонт дороги в направлении границы

ремонт дорог
Львовщина привлекла 4,8 млн евро на дороги / Depositphotos

Во Львовской области за грантовые средства в размере 4,8 млн. евро отремонтируют более 18 км дороги, что улучшит сообщение с тремя международными пунктами пропуска на границе с ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, Львовская ОВА подписала грантовый контракт в рамках программы Interreg NEXT "Польша-Украина 2021-2027".

"Это крупнейший инфраструктурный проект программы: более 20,4 млн. евро - общий бюджет для всех партнеров, из которых 4,8 млн. евро направят именно нашей области", - отметил Козицкий.

Он добавил, что за эти средства выполнят текущий средний ремонт более 18 км дороги Нагорное – Добромиль, что улучшит сообщение с пунктами пропуска "Шегини-Медика", "Нижанковичи-Мальховице" и "Смольница-Кросьценко".

Проект ускорит подбор к пунктам пропуска и улучшит логистику в приграничных общинах. Он будет реализовываться в партнерстве с Подкарпатским региональным управлением дорог в Жешуве, Службой восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области и ГП "Дороги Прикарпатья".

Козицкий подчеркнул, что кроме ремонта дорог, проект предусматривает обмен опытом между украинскими и польскими дорожными службами, в частности, относительно зимнего содержания дорог и современных систем мониторинга дорожной инфраструктуры.

Заметим, ремонтные работы на автомобильной дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (г. Люблин) приближаются к финишному этапу. На двух участках, общей протяженностью почти 2 км, которые служат подъездами к международному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск", уже устроено новое многослойное дорожное покрытие, уложены тротуары и смонтирована линия наружного освещения.

Автор:
Светлана Манько