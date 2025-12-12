Впервые в Украине ремонтируют дорогу по немецкой технологии: где и сколько будет стоить (ФОТО)

В селе Воля-Гомулецка Львовской городской территориальной громады продолжается капитальный ремонт улицы Озерной с применением немецкой технологии дорог NovoCrete, которая привычна в Европе, но в Украине ее применят впервые. Ремонт 2,3 км дороги обойдется более чем в 200 тыс. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что на всей протяженности дороги (2,3 км) обустроена основа из смеси NovoCrete и стелется нижний слой асфальта. Кроме дорожного покрытия, в рамках ремонта заменят четыре водопропускных трубы диаметром 800 мм и две трубы диаметром 500 мм, восстановят тротуары и обустроят две остановки общественного транспорта.

Как сообщил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило, технология NovoCrete позволяет укреплять основу дороги с применением имеющихся материалов на участке. Специалисты Львовской политехники проверили метод и подтвердили его эффективность для создания морозостойкого и долговечного дорожного основания.

Фото: ЛГС

Меморандум о сотрудничестве при ремонте ул. Озерную подписали 2 декабря между Львовским городским советом, немецкой организацией GIZ и компанией IBS GmbH. Немецкие партнеры выделят 200 тыс. евро на ремонт дороги с использованием технологии NovoCrete.

Фото: ЛГС

Общая стоимость работ составляет 53,3 млн. грн.

К реализации проекта активно подключаются Львовская политехника, Шевченковская районная администрация и подрядчик «Онур».

Фото: ЛГС

Как работает NovoCrete?

При капитальном ремонте дороги устраивают прочную основу из щебня и песка – от этого зависит долговечность покрытия. Смесь NovoCrete используется именно для укрепления основания дороги. Сначала выбирают почву или старое дорожное покрытие на глубину до 50 см. Далее этот материал измельчают специальной техникой и в измельченную смесь добавляют цемент и NovoCrete. Благодаря NovoCrete локальный грунт или фрезерованный асфальт с цементом образуют прочную, водостойкую и долговечную основу, поверх которой затем стелят асфальт.

Такой метод позволяет значительно экономить ресурсы, ведь используются местные грунты или старый асфальт. Это уменьшает потребность в щебне и транспортировке материалов, сокращая стоимость ремонта на 30 – 50%. А гарантийный срок работ составляет 10 лет.

Также технология NovoCrete позволяет работать даже зимой.

Украина строит дороги по корейской технологии

Корейская компания SG предложила и запатентовала в Украине новая технология укладки асфальта.

В Республике Корея эта разработка удачно применяется уже 10 лет, за это время она показала свою эффективность. Она снижает уровень шума, уменьшает количество пыли на дорогах и минимизирует повреждение покрытия.

Кроме того, этот метод значительно экономичнее. Шлаки металлургических предприятий фактически могут заменить щебень, являющийся основным компонентом асфальтной смеси. По корейской технологии заменяют только верхний слой покрытия.

В Киевской области впервые в Украине применили корейскую технологию EcoSteelAscon для асфальтирования дорог. Тестовый участок длиной 750 метров обустроили на отрезке дороги О100607 Залесье – Заворичи.