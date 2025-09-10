Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование

ремонт дороги
Дорога по корейской технологии / Агентство восстановления

В Киевской области впервые в Украине применили корейскую технологию EcoSteelAscon для асфальтирования дорог. Тестовый участок длиной 750 метров обустроили на отрезке дороги О100607 Залесье – Заворичи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Дорога по корейской технологии

В Украине впервые опробовали инновационную технологию EcoSteelAscon для строительства дорог. В Киевской области, на отрезке дороги О100607 Залесье – Заворичи, корейские партнеры обустроили тестовый участок протяженностью 750 метров.

Локацию посетили Председатель Агентства восстановления Сергей Сухомлин, начальник Киевской ОВ Николай Калашник, исполнительный директор POSCO International Ким Йонхен и президент компании SG Со Оджин.

Технология EcoSteelAscon уже более десяти лет успешно применяется в Южной Корее. Она доказала свою эффективность, в частности на территориях, подвергшихся подтоплениям после ливней, где проблема была полностью устранена.

Обычно для производства асфальтобетонной смеси используют щебень. Это довольно дорогостоящий материал, к тому же не все регионы Украины имеют свои залежи, что еще больше повышает его стоимость во время транспортировки. В корейской технологии вместо природного щебня применяют сталеплавильный шлак – побочный продукт металлургических предприятий.

Использование такой технологии делает дорожное покрытие более устойчивым и в то же время уменьшает себестоимость строительства. К тому же метод экологичен - он предусматривает повторное использование сырья и способствует снижению выбросов углерода в атмосферу.

Фото 2 — 750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование
Фото 3 — 750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование
Фото 4 — 750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование
Фото 5 — 750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование
Фото 6 — 750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование
Фото 7 — 750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько