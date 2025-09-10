750 метров дороги по корейской технологии: в Украине впервые использовали инновационное асфальтирование

В Киевской области впервые в Украине применили корейскую технологию EcoSteelAscon для асфальтирования дорог. Тестовый участок длиной 750 метров обустроили на отрезке дороги О100607 Залесье – Заворичи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Дорога по корейской технологии

В Украине впервые опробовали инновационную технологию EcoSteelAscon для строительства дорог. В Киевской области, на отрезке дороги О100607 Залесье – Заворичи, корейские партнеры обустроили тестовый участок протяженностью 750 метров.

Локацию посетили Председатель Агентства восстановления Сергей Сухомлин, начальник Киевской ОВ Николай Калашник, исполнительный директор POSCO International Ким Йонхен и президент компании SG Со Оджин.

Технология EcoSteelAscon уже более десяти лет успешно применяется в Южной Корее. Она доказала свою эффективность, в частности на территориях, подвергшихся подтоплениям после ливней, где проблема была полностью устранена.

Обычно для производства асфальтобетонной смеси используют щебень. Это довольно дорогостоящий материал, к тому же не все регионы Украины имеют свои залежи, что еще больше повышает его стоимость во время транспортировки. В корейской технологии вместо природного щебня применяют сталеплавильный шлак – побочный продукт металлургических предприятий.

Использование такой технологии делает дорожное покрытие более устойчивым и в то же время уменьшает себестоимость строительства. К тому же метод экологичен - он предусматривает повторное использование сырья и способствует снижению выбросов углерода в атмосферу.

