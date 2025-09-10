Запланована подія 2

750 метрів дороги за корейською технологією: в Україні вперше використали інноваційне асфальтування

На Київщині випробовують технологію EcoSteelAscon

На Київщині вперше в Україні застосували корейську технологію EcoSteelAscon для асфальтування доріг. Тестову ділянку завдовжки 750 метрів облаштували на відрізку дороги О100607 Залісся – Заворичі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Дорога за корейською технологією

В Україні вперше випробували інноваційну технологію EcoSteelAscon для будівництва доріг. На Київщині, на відрізку дороги О100607 Залісся – Заворичі, корейські партнери облаштували тестову ділянку протяжністю 750 метрів.

Локацію відвідали Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, начальник Київської ОВА Микола Калашник, виконавчий директор POSCO International Кім Йонхьон та президент компанії SG Со Оджін.

Технологія EcoSteelAscon вже понад десятиліття успішно застосовується у Південній Кореї. Вона довела свою ефективність, зокрема на територіях, що потерпали від підтоплень після злив, де проблема була повністю усунена.

Зазвичай для виробництва асфальтобетонної суміші використовують щебінь. Це доволі дорогий матеріал, до того ж не всі регіони України мають власні поклади, що ще більше підвищує його вартість під час транспортування. У корейській технології замість природного щебеню застосовують сталеплавильний шлак — побічний продукт металургійних підприємств.

Використання такої технології робить дорожнє покриття більш стійким і водночас зменшує собівартість будівництва. До того ж метод є екологічним - він передбачає повторне використання сировини та сприяє зниженню викидів вуглецю в атмосферу.

Фото 2 — 750 метрів дороги за корейською технологією: в Україні вперше використали інноваційне асфальтування

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Автор:
Ольга Опенько