Продолжается капитальный ремонт дороги, соединяющей Ивано-Франковскую область с Закарпатьем (ФОТО)

ремонт дороги
В Прикарпатье продолжается капитальный ремонт участка дороги Н-09 Мукачево — Львов.

В селе Микуличин Надворнянского района Ивано-Франковской области идет капитальный ремонт участка дороги Н-09 Мукачево — Львов, Работы охватывают строительство подпорной стенки длиной 750 метров и реконструкцию 18-метрового моста через реку Прут для защиты трассы от паводков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

В июне 2020 года в результате паводка и селевых потоков было разрушено 411 метров старой подпорной стенки на участке дороги Н-09 в селе Микуличин. Проезд был восстановлен оперативно, однако для стабилизации полотна в конце прошлого года правительство выделило средства на капитальную реконструкцию объекта. Дорога является стратегически важной артерией, соединяющей Ивано-Франковскую область с Закарпатьем.

Технические параметры проекта

Проектная документация предусматривает выполнение следующих работ:

  • сооружение подпорной стенки общей протяженностью 750 погонных метров;
  • капитальный ремонт мостового перехода через реку Прут (длина – 18 метров);
  • устройство тротуаров и системы наружного освещения вдоль стены.

Текущее состояние работ

На объекте работает специализированная техника, в том числе буровая установка и экскаваторы. На сегодняшний день выполнено:

  • устройство свыше 80 буронабивных свай на глубину 4 метра;
  • бетонирование основной части установленных свай;
  • подготовку площадок для последующего монтажа конструкций.
Фото 2
В селе Микуличин Надворнянского района идет капитальный ремонт участка дороги Н-09.

Планы на 2026 год

График работ при стабильном финансировании включает:

  • заливку монолитного железобетонного фундамента подпорной стенки;
  • монтаж сборных железобетонных блоков;
  • проведение монолитных работ на основных узлах объекта.
Фото 3
На Прикарпатье ремонтируют дорогу, соединяющую область с Закарпатьем.

"Реализация проекта будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и защиты дорожного полотна от разрушений", - отметили в Агентстве восстановления.

Ранее сообщалось, что, несмотря на морозы , дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях .

Автор:
Татьяна Ковальчук