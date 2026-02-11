- Категория
Продолжается капитальный ремонт дороги, соединяющей Ивано-Франковскую область с Закарпатьем (ФОТО)
В селе Микуличин Надворнянского района Ивано-Франковской области идет капитальный ремонт участка дороги Н-09 Мукачево — Львов, Работы охватывают строительство подпорной стенки длиной 750 метров и реконструкцию 18-метрового моста через реку Прут для защиты трассы от паводков.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
В июне 2020 года в результате паводка и селевых потоков было разрушено 411 метров старой подпорной стенки на участке дороги Н-09 в селе Микуличин. Проезд был восстановлен оперативно, однако для стабилизации полотна в конце прошлого года правительство выделило средства на капитальную реконструкцию объекта. Дорога является стратегически важной артерией, соединяющей Ивано-Франковскую область с Закарпатьем.
Технические параметры проекта
Проектная документация предусматривает выполнение следующих работ:
- сооружение подпорной стенки общей протяженностью 750 погонных метров;
- капитальный ремонт мостового перехода через реку Прут (длина – 18 метров);
- устройство тротуаров и системы наружного освещения вдоль стены.
Текущее состояние работ
На объекте работает специализированная техника, в том числе буровая установка и экскаваторы. На сегодняшний день выполнено:
- устройство свыше 80 буронабивных свай на глубину 4 метра;
- бетонирование основной части установленных свай;
- подготовку площадок для последующего монтажа конструкций.
Планы на 2026 год
График работ при стабильном финансировании включает:
- заливку монолитного железобетонного фундамента подпорной стенки;
- монтаж сборных железобетонных блоков;
- проведение монолитных работ на основных узлах объекта.
"Реализация проекта будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и защиты дорожного полотна от разрушений", - отметили в Агентстве восстановления.
Ранее сообщалось, что, несмотря на морозы , дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях .