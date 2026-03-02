Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Ремонт доріг у Києві: які мости та шляхопроводи будуть частково закриті

Аварійні ділянки доріг Києва ремонтуватимуть 3–4 березня / Depositphotos

У Києві 3 та 4 березня частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок дорожнього покриття. 

Як інформує Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба КМДА.

Ремонт доріг у Києві

3 березня ремонтні роботи відбудуться на таких об’єктах: Південний міст, шляхопровід через залізничні колії на Харківському шосе, шляхопровід на перетині вулиць Братиславської та Шолом-Алейхема, шляхопровід на перетині вулиці Миропільської з проспектом Броварським і Святошинсько-Броварською лінією метро біля станції «Чернігівська», а також шляхопровід на перетині проспекту Броварського із залізничною станцією Дарниця – Почайна.

4 березня ремонтні роботи продовжаться на мосту імені Є.О. Патона, Микільському шляхопроводі через залізничні колії та шляхопроводі на перетині вулиць Дегтярівської і Миколи Василенка з проспектом Берестейським біля станції метро "Берестейська".

Під час проведення ремонтних робіт рух транспорту буде обмежено частково та поетапно. У разі несприятливих погодних умов терміни робіт можуть змінюватися.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько