Международные трассы под ремонтом: устраняют аварийную ямочность

В Украине идет масштабная ликвидация аварийной ямочности на автодорогах государственного значения, в частности на международных трассах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп и М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ликвидация ямочности на международных трассах

Во всех областях Украины продолжается масштабная работа по устранению аварийной ямочности на дорогах государственного значения.

В течение 3 марта ремонтные бригады ликвидировали ямы на площади 12,9 тысяч квадратных метров, используя различные типы ремонтных материалов в зависимости от погодных условий. Работы выполняли 143 бригады в составе 956 человек.

Больше работ проведено на международных трассах М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев и М-05 Киев – Одесса, где ликвидировано по 2,5 тысячи квадратных метров, а также на М-06 Киев – Чоп – 2,3 тысячи квадратных метров. Работы также охватили отдельные участки других национальных дорог.

Сегодня, 4 марта, ликвидация ямочности продолжится на основных дорогах государственного значения во всех областях. Планируется устранить около 19,5 тысяч квадратных метров аварийных участков с участием более 147 бригад – это около 1000 рабочих.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.