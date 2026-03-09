Ограничение движения в Киеве: когда будут ремонтировать мосты и путепроводы

В Киеве с 10 по 12 марта будут частично ограничивать движение транспорта из-за ремонта аварийных участков дорожного покрытия на мостах, путепроводах и улицах Печерского и Шевченковского районов. Движение будет ограничено поэтапно, а при ухудшении погоды сроки работ могут изменяться.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ограничение движения в Киеве

Да, 10 марта ремонтные работы будут проводить на путепроводах:

на пересечении ул. Братиславская и ул. Шлем Алейхема;

на пересечении ул. Киото с просп. Броварским;

на пересечении просп. Броварского с железной дорогой (станции "Дарница" – "Почайна").

11 марта ремонтные работы будут продолжаться на:

путепроводе на пересечении ул. Дегтяревской и ул. Николая Василенко с просп. Берестейским у ст. м. "Берестейская";

путепроводе через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;

моста через р. Лыбидь на просп. Воздушных сил;

эстакаде на ул. Жилянский.

С 10 по 12 марта частично будут ограничивать движение транспорта в Печерском и Шевченковском районах столицы.

Да, ремонтные работы будут проводить на:

Набережное шоссе – от моста Метро до транспортной развязки моста им. Е. А. Патона в Печерском районе;

улицы Александра Конисского в Шевченковском районе.

Движение транспорта во время ремонтных работ будет ограничено частично и поэтапно. В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть скорректированы.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.