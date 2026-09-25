Від $30 до $70 тисяч: Ігнат назвав вартість двигуна російського реактивного дрона

Двигун російського реактивного безпілотника може коштувати від $30 тисяч до $70 тисяч. Україна працює над створенням дешевших та ефективних засобів перехоплення таких дронів.

Як пише Dilo, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує "Укрінформ".

Скільки коштує двигун реактивного БпЛА

За його словами, йдеться лише про вартість одного двигуна. Водночас реактивні безпілотники містять інші дорогі та технологічно складні компоненти, що додатково збільшує їхню собівартість.

"Один двигун російського БПЛА коштує приблизно від $30 до $70 тисяч", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що засоби протидії таким безпілотникам мають бути не лише ефективними, а й економічно доцільними.

"Протидія їм, зрозуміло, має бути раціональною, дешевою та ефективною", - сказав речник.

За словами Ігната, над створенням відповідних засобів перехоплення працює українська оборонна промисловість. Держава також вживає заходів для прискорення розробок і залучення до цього процесу різних виробників, зокрема іноземних.

Мета полягає у створенні систем, які дадуть змогу ефективно протидіяти реактивним БПЛА без надмірних витрат на їхнє знищення.

Нагадаємо, українські дрони збивають "шахеди" майже самостійно завдяки системам автоматичного донаведення. Спеціальні алгоритми штучного інтелекту дозволяють безпілотникам самостійно супроводжувати та таранити повітряні цілі після команди оператора. Державний кластер Brave1 визначив цей напрям одним із ключових оборонних пріоритетів на 2026 рік.