Производители газа прорывают блокаду: танкеры из СПГ прошли через Ормузский пролив

На этой неделе по крайней мере две партии сжиженного природного газа успешно преодолели Ормузский пролив. Производители активно ищут пути для увеличения объемов поставок на мировой рынок, который остро ощущает дефицит голубого топлива и страдает от стремительного роста цен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Танкеры проходят спорным водным путём

Согласно данным мониторинга судов, танкер, загруженный на экспортном предприятии Рас-Лаффан в Катар в конце августа, в начале недели оказался в Оманском заливе.

При пересечении Ормуза танкер не передавал сигналы, однако регулярное глушение связи в регионе является привычным явлением, из-за чего точное отслеживание судов затруднено.

Кроме того, спутниковые снимки европейской системы Copernicus Sentinel-2 зафиксировали у побережья Омана еще два газовоза, совершавших сложную операцию по перегрузке газа непосредственно с одного судна на другое.

Анализ спутниковых данных свидетельствует о не менее трех случаях перекачки СПГ с корабля на корабль вблизи Омана начиная с середины августа.

Хотя для нефтяных танкеров подобная практика стала привычной, для сжиженного газа она крайне редка из-за чрезвычайной технической сложности поддержания сверхнизких температур топлива во время перекачки.

Производители газа ищут обходные пути

Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке заставляют энергетические компании искать нестандартные решения. Особенно внимательно за ситуацией следят покупатели из Пакистана и Бангладеш, чья энергосистема критически зависит от поставок через Ормузский пролив.

Каждая успешно пройденная партия означает для них возможность избежать покупки дорогостоящей альтернативы на спотовом рынке.

Bloomberg отмечает, что ситуация напоминает о масштабе проблемы, ведь до начала боевых действий через этот коридор ежедневно проходило около трех партий СПГ, а катарский экспорт покрывал примерно пятую часть общемировых нужд.

Напомним, Европейский Союз может начать следующий отопительный сезон с минимальным уровнем запасов газа в подземных хранилищах за последние 15 лет. Из-за медленных темпов наполнения европейские газохранилища к концу сезона закачки будут заполнены всего на 76%.