США и Иран обсуждают поэтапную разблокировку Ормузского пролива — Reuters

Соединенные Штаты и Иран проводят переговоры в Нью-Йорке по поэтапному плану выхода из военного конфликта. Дипломатический процесс предполагает, что Тегеран возобновит судоходство через Ормузский пролив, а Вашингтон отменит экономическую блокаду страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

На фоне серьезных экономических трудностей и давления санкций иранская сторона ищет пути для спасения экономики, в то время как Белый дом стремится обеспечить свободный проход для нефтяных танкеров по глобальным маршрутам.

Позиции сторон

Главной проблемой остается нежелание сторон первыми отказываться от своих рычагов влияния. Вашингтон контролирует экономическое давление, разрушающее иранскую экономику, а Тегеран удерживает контроль над стратегическим энергетическим узлом.

Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что компромиссом может стать поэтапное разрешение кризиса, где первым шагом станет снятие блокады пролива. В то же время, Белый дом отмечает, что президент США Дональд Трамп сохраняет сильную позицию и не спешит идти на уступки без гарантий безопасности.

Эксперты отмечают, что достижение договоренностей к промежуточным выборам в Конгресс 3 ноября может помочь сдержать цены на топливо в США, однако риск эскалации и требования обеих сторон остаются очень высокими.

Реакция стран Персидского залива

Во время отдельных встреч с американским руководством лидеры стран Персидского залива выступили против любого иранского контроля за жизненно важными морскими путями, требуя гарантий свободы судоходства.

Региональные источники отмечают, что Тегеран готов временно отложить требование по транзитному собранию для скорейшего снятия экономической блокады.

Однако на фоне переговоров иранские власти продолжают готовиться к возможному возобновлению активных боевых действий, заявляя о готовности защищать свои интересы в случае провала дипломатии.

Напомним, рынки тщательно взвешивают возможность достижения перемирия между США и Ираном из-за опасений, что ужесточение атак со стороны повстанцев-хуситов на Саудовскую Аравию может серьезно нарушить поставки черного золота от ключевого ближневосточного производителя. На фоне этого цены на нефть пятницу, 25 сентября, несколько снизились после резкого роста накануне.