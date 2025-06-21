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Цьогоріч Україна інвестує в оборонно-промисловий комплекс $43 млрд — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс становитимуть 43 мільярди доларів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис глави держави.
"В цьому році ми знайшли для ОПК 43 мільярди доларів. Це гроші на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК", — зауважив президент України.
Він також зазначив, що потрібно домогтися того, щоб наступного року 0,25% ВВП наших країн-партнерів йшло на підтримку України.
"Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб у наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25 % ВВП тієї чи іншої держави-партнера", — розповів Зеленський.
За його словами, наша держава розпочала програму Build with Ukraine. Вже влітку будуть підписані відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва у країнах Європи і не тільки. До програми будуть залучені країни, "які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні".
"Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили", — наголосив президент.
Нагадаємо, на початку червня Володимир Зеленський заявив, що країна може покрити до 40% своїх потреб у зброї завдяки внутрішньому виробництву. Водночас для цього необхідне стабільне фінансування.