Україна може виробляти до 40% необхідної зброї за умови стабільного фінансування — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна може покрити до 40% своїх потреб у зброї завдяки внутрішньому виробництву. Водночас для цього необхідне стабільне фінансування.

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Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Про виробництво зброї

Зеленський заявив, що країна здатна забезпечити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, однак для цього необхідне стабільне фінансування. Він наголосив на важливості інвестицій, особливо в безпілотні літальні апарати, та підкреслив гостру потребу у засобах протиповітряної оборони, зокрема системах Patriot і ракетах.

Зеленський також відзначив, що Росія розпочала літній наступ, але водночас змушена вести дипломатичні переговори. За його словами, це створює одночасно виклик і можливість для припинення війни. Він підкреслив, що зброя, яку мають Європа та США, є кращою за російську, а також що Україна володіє сильнішими тактичними рішеннями, що підтверджує операція "Павутина". За словами президента, саме відчуття втрат змусить Росію шукати дипломатичні шляхи.

Крім того, Зеленський закликав учасників Саміту звернутися до своїх розвідок щодо можливих планів Росії на літній період у Білорусі. Він наголосив на необхідності об'єднання зусиль для зміцнення України, що є ключовим кроком для зупинки війни та запобігання її поширенню.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.