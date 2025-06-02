Украина может производить до 40% необходимого оружия при стабильном финансировании — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна может покрыть до 40% своих потребностей в оружии благодаря внутреннему производству. В то же время, для этого необходимо стабильное финансирование.

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Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

О производстве оружия

Зеленский заявил, что страна способна обеспечить до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, однако для этого необходимо стабильное финансирование.

Зеленский также отметил, что Россия начала летнее наступление, но одновременно вынуждена вести дипломатические переговоры. По его словам, это создает одновременно вызов и возможность прекращения войны. Он подчеркнул, что оружие, которое имеют Европа и США, лучше российского, а также что Украина обладает более сильными тактическими решениями, что подтверждает операция "Паутина". По словам президента, само чувство потерь заставит Россию искать дипломатические пути.

Кроме того, Зеленский призвал участников Саммита обратиться к своим разведкам по поводу возможных планов России на летний период в Беларуси. Он подчеркнул необходимость объединения усилий для укрепления Украины, что является ключевым шагом для остановки войны и предотвращения ее распространения.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.