В этом году Украина инвестирует в оборонно-промышленный комплекс $43 млрд — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в текущем году инвестиции в отечественный оборонно-промышленный комплекс будут составлять 43 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы государства.

"В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК", — отметил президент Украины.

Он также отметил, что нужно добиться того, чтобы в следующем году 0,25% ВВП наших стран-партнеров уходило на поддержку Украины.

"Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25% ВВП того или иного государства-партнера", – рассказал Зеленский.

По его словам, наше государство начало программу Build with Ukraine. Уже летом будут подписаны соответствующие соглашения о начале экспорта наших технологий за рубеж в формате открытия линий производства в странах Европы и не только. В программу будут вовлечены страны, "которые нам помогают, финансирующие производство дронов и начинающие финансирование производства ракет в Украине".

"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы", — подчеркнул президент.

Напомним, в начале июня Владимир Зеленский заявил, что страна может покрыть до 40% своих потребностей в оружии благодаря внутреннему производству. В то же время, для этого необходимо стабильное финансирование.