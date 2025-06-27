Зеленский поручил подготовить решение о долговременном моратории на проверки бизнеса

27 июня президент Владимир Зеленский во время выступления на "Форуме власть и бизнес: От диалога к партнерству" поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проверки предпринимателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Укринформа".

Зеленский подчеркнул, что мораторий должен оградить бизнес от любого давления со стороны чиновников.

"Я уже поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проверки бизнеса, чтобы оградить бизнес от любого давления со стороны недобросовестных людей на разных должностях", – сказал он.

Глава государства отметил, что Украина может быть гораздо сильнее экономически. Но для этого требуется рамка по регулировке.

Президент подчеркнул, что Украина может быть значительно сильнее экономически . Экономический рост должен наполнять бюджет и государство осознает важность создания благоприятных условий для бизнеса.

"Для этого нужны условия, четкие рамки для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что в этом году инвестиции в отечественный оборонно-промышленный комплекс составят 43 миллиарда долларов.