На Житомирщині завершується будівництво заводу з переробки конопель: коли запуск виробництва

В індустріальному парку “Ма’Рижани” на Житомирщині завершується будівництво заводу з первинної переробки технічних конопель.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зазначається, що запуск виробництва натуральних волокон і костриці заплановано на березень-квітень. Інвестиції в першу чергу проєкту складають близько $25 млн.

Про переробку конопель

У Рижанах триває відродження галузі переробки конопель. Виробництво волокна — це лише перший етап, наступним стане виробництво пряжі, для якого потрібні інвестиції близько $25 млн.

Вихід на виробництво тканини підвищить загальну вартість проєкту до $100-120 млн.

Власники індустріального парку готові до співпраці з потенційними інвесторами на цих етапах, інформує Кисилевський.

Що відомо про новий завод

ІП "Ма’Рижани" займає 28 га території колишнього заводу з переробки льону, де вже є підведені енергетичні потужності та водопостачання.

Зазначається, що обладнання для нового заводу було ввезено в індустріальний парк з нульовою ставкою ПДВ та ввізного мита, що є значною державною підтримкою для проєкту.

Компанія "Ма’Рижани Хемп Компані", яка управляє індустріальним парком, організувала вирощування та збирання першого урожаю технічних конопель на 700 га.

З наступного року планується збільшити площу до 1200 га та залучити 500-600 га фермерів Житомирщини.

Очікується, що вже за перший рік роботи новий завод у Рижанах дасть роботу 200 жителям Житомирщини й переробить 4,5 тисячі тонн сировини. За наступні роки кількість робочих місць сягне 700, а обсяг переробки - до 12 тисяч тон.

Виробництво з українських конопель

Волокно з першого урожаю майже повністю законтрактоване ще до запуску заводу. Покупці з Франції та Бельгії відвідали Рижани і переконались у високій якості сировини.

Тканина з українських конопель буде використовуватися для пошиття преміального одягу від провідних європейських дизайнерів.

Загалом, можливості виробництва на базі переробки технічних конопель дуже широкі: постільна білизна, канати, парусина, брезент і навіть спеціальний папір для друку грошей.

Хоча вирощування технічних конопель потребує окремого ліцензування та перебуває під пильним контролем правоохоронців, воно має високу рентабельність, наголошує Кисилевський.

Розвиток індустріальних парків в Україні

Індустріальні парки є важливою частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава прагне створити сприятливі умови для виробників у парках, що дозволить прискорити розвиток виробничих процесів.

У 2025 році уряд продовжить підтримку таких парків, зокрема виділивши 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури. Це допоможе залучати інвестиції та стимулювати розвиток регіонів країни.

Додамо, Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Пізніше стало відомо, що Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків.