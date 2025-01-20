В Житомирской области завершается строительство завода по переработке конопли: когда запуск производства

В индустриальном парке "Ма'Рижаны" на Житомирщине завершается строительство завода по первичной переработке технической конопли.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Отмечается, что запуск производства натуральных волокон и костра запланирован на март-апрель. Инвестиции в первую очередь проекту составляют около $25 млн.

О переработке конопли

В Рыжанах продолжается возрождение отрасли переработки конопли. Производство волокна – это лишь первый этап, следующим станет производство пряжи, для которого требуются инвестиции около $25 млн.

Выход на производство ткани повысит общую стоимость проекта до $100-120 млн.

Владельцы индустриального парка готовы к сотрудничеству с потенциальными инвесторами на этих этапах, сообщает Кисилевский.

Что известно о новом заводе

ИП "Ма'Рижаны" занимает 28 га территории бывшего завода по переработке льна, где уже подведены энергетические мощности и водоснабжение.

Отмечается, что оборудование для нового завода было ввезено в индустриальный парк с нулевой ставкой НДС и ввозной пошлины, что является существенной государственной поддержкой для проекта.

Компания "Ма'Рижаны Хэмп Компани", которая управляет индустриальным парком, организовала выращивание и уборку первого урожая технической конопли на 700 га.

Со следующего года планируется увеличить площадь до 1200 гектаров и привлечь 500-600 гектаров фермеров Житомирщины.

Ожидается, что уже за первый год работы новый завод в Рыжанах даст работу 200 жителям Житомирщины и переработает 4,5 тысяч тонн сырья. За следующие годы количество рабочих мест составит 700, а объем переработки — до 12 тысяч тонн.

Производство из украинской конопли

Волокно с первого урожая почти полностью законтрактовано еще до запуска завода. Покупатели из Франции и Бельгии посетили Рижаны и убедились в высоком качестве сырья.

Ткань из украинской конопли будет использоваться для пошива премиальной одежды от ведущих европейских дизайнеров.

В общем, возможности производства на базе переработки технической конопли очень широки: постельное белье, канаты, парусина, брезент и даже специальная бумага для печати денег.

Хотя выращивание технической конопли требует отдельного лицензирования и находится под пристальным контролем правоохранителей, оно имеет высокую рентабельность, отмечает Кисилевский.

Развитие индустриальных парков в Украине

Индустриальные парки являются важной частью экономической политики "Сделано в Украине". Государство стремится создать благоприятные условия для производителей в парках, что позволит ускорить развитие производственных процессов.

В 2025 году правительство продолжит поддержку таких парков, в том числе выделив 1 млрд грн на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры. Это поможет привлекать инвестиции и провоцировать развитие регионов страны.

Министерство экономики презентовало каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Позже стало известно, что Министерство экономики обновило каталог индустриальных парков.