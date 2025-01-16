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Допомога бізнесу: Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків

Допомога бізнесу: Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків
Держава активно інвестує у створення сучасних індустріальних парків.

Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків — інструмент для бізнесу, що допомагає знайти локації з інфраструктурою, партнерами та інвестиційними можливостями.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що пропонує каталог

Каталог надає повну інформацію для вибору ідеальної локації для бізнесу:

  • Спеціалізація парків: від машинобудування до легкої промисловості.
  • Інфраструктура: дані про комунікації, транспортні вузли та підключення.
  • Пільги та стимули: податкові й інвестиційні переваги для резидентів.
  • Розташування та площа: докладний опис із картами кожної локації.

В міністерстві зазначають, що держава активно інвестує у створення сучасних індустріальних парків, допомогаючи бізнесу розбудувати необхідну інфраструктуру для запуску виробництва.

Завдяки цьому вдається залучати інвесторів, створювати нові робочі місця та сприяти економічному зростанню в рамках державної програми стимулювання розвитку індустріальних парків "Зроблено в Україні".

Основні ціфри

Статистика підтверджує, що індустріальні парки — це реальний інструмент розвитку економіки, підкрелюють в пресслужбі.

Один гектар такої території створює 50 нових робочих місць, а кожен долар державних інвестицій залучає шість доларів приватного капіталу.

В Україні вже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах країни, а 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на загальну суму 925,05 млн грн.

Резиденти парків мають значні переваги:

  • звільнення від ПДВ на імпорт обладнання;
  • 10-річне звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;
  • знижені ставки на землю та нерухомість.

Нагадаємо, Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєструі може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

Автор:
Ольга Опенько