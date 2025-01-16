Помощь бизнесу: Минэкономики обновило каталог индустриальных парков

Министерство экономики обновило каталог индустриальных парков – инструмент для бизнеса, помогающий найти локации с инфраструктурой, партнерами и инвестиционными возможностями.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что предлагает каталог

Каталог предоставляет полную информацию для выбора идеальной локации для бизнеса:

Специализация парков от машиностроения до легкой промышленности.

Инфраструктура: данные о коммуникациях, транспортных узлах и подключениях.

Льготы и стимулы: налоговые и инвестиционные достоинства для резидентов.

Местоположение и площадь: подробное описание с картами каждой локации.

В министерстве отмечают, что государство активно инвестирует в создание современных индустриальных парков, помогая бизнесу построить необходимую инфраструктуру для запуска производства.

Благодаря этому удается привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места и способствовать экономическому росту в рамках государственной программы стимулирования развития индустриальных парков "Сделано в Украине".

Основные цифры

Статистика подтверждает, что индустриальные парки – это реальный инструмент развития экономики, подчеркивают в пресс-службе.

Один гектар такой территории создает 50 новых рабочих мест, а каждый доллар государственных инвестиций привлекает шесть долларов частного капитала.

В Украине уже зарегистрировано 100 индустриальных парков в разных регионах страны, а 13 заявителей получили финансирование на эскроу-счета на общую сумму 925,05 млн грн.

Резиденты парков имеют значительные преимущества:

освобождение от НДС на импорт оборудования;

10-летнее освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;

понижены ставки на землю и недвижимость.

Напомним, Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.