Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Израиль нанес авиаудару по крупнейшему газовому месторождению Ирана

Израиль нанес авиаудару по объектам газовой инфраструктуры Ирана в районе месторождения Южный Парс и города Асалуэ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The Jerusalem Post.

Под удар попали нефтехимические объекты на месторождении Южный Пар – части крупнейшего в мире месторождения, совместно разрабатываемого Ираном и Катаром. В 2025 году добыча на иранской части месторождения достигла рекордных 730 млн кубометров в сутки.

По предварительным данным, точный объем повреждений пока неизвестен.

Источник подтвердил газете The Jerusalem Post, что целями атаки стали объекты, связанные с газовой промышленностью Ирана в Южном Парсе и Асалуе.

Израильский чиновник также заявил, что удар был скоординирован с Соединенными Штатами и был направлен на крупнейший газовый объект Ирана в провинции Бушер.

По словам собеседника, предварительные удары по нефтяной инфраструктуре вызвали беспокойство из-за риска резкого роста мировых цен, тогда как атаки на газовые объекты считаются менее чувствительными для рынка.

После атаки международные игроки призывали к воздержанию. Представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари заявил, что удары по энергетической инфраструктуре являются "опасным и безответственным шагом" и представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, а также экологии региона.

Министерство иностранных дел России также осудило удар вблизи иранской атомной электростанции Бушер и призвало США и Израиль прекратить атаки на ядерные объекты Ирана.

В то же время Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии, что в результате атаки никто не пострадал и значительные разрушения на ядерном объекте не зафиксированы.

Заметим, что обострение ситуации вокруг Ирана уже отражается на европейском газовом рынке и может создать дополнительные риски для прохождения следующего отопительного сезона в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко