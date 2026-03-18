Израиль нанес авиаудару по крупнейшему газовому месторождению Ирана.

Израиль нанес авиаудару по объектам газовой инфраструктуры Ирана в районе месторождения Южный Парс и города Асалуэ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The Jerusalem Post.

Под удар попали нефтехимические объекты на месторождении Южный Пар – части крупнейшего в мире месторождения, совместно разрабатываемого Ираном и Катаром. В 2025 году добыча на иранской части месторождения достигла рекордных 730 млн кубометров в сутки.

По предварительным данным, точный объем повреждений пока неизвестен.

Источник подтвердил газете The Jerusalem Post, что целями атаки стали объекты, связанные с газовой промышленностью Ирана в Южном Парсе и Асалуе.

Израильский чиновник также заявил, что удар был скоординирован с Соединенными Штатами и был направлен на крупнейший газовый объект Ирана в провинции Бушер.

По словам собеседника, предварительные удары по нефтяной инфраструктуре вызвали беспокойство из-за риска резкого роста мировых цен, тогда как атаки на газовые объекты считаются менее чувствительными для рынка.

После атаки международные игроки призывали к воздержанию. Представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари заявил, что удары по энергетической инфраструктуре являются "опасным и безответственным шагом" и представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, а также экологии региона.

Министерство иностранных дел России также осудило удар вблизи иранской атомной электростанции Бушер и призвало США и Израиль прекратить атаки на ядерные объекты Ирана.

В то же время Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии, что в результате атаки никто не пострадал и значительные разрушения на ядерном объекте не зафиксированы.

Заметим, что обострение ситуации вокруг Ирана уже отражается на европейском газовом рынке и может создать дополнительные риски для прохождения следующего отопительного сезона в Украине.