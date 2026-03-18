Економіст пояснив, як ситуація з Іраном впливає на газ у ЄС та які ризики для України

Загострення ситуації навколо Ірану вже відбивається на європейському газовому ринку та може створити додаткові ризики для проходження наступного опалювального сезону в Україні.

Як пише Delo.ua, про це написав економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у блозі на сайті видання "Цензон.НЕТ".

За його словами, ціни на газ у Європі з початку року суттєво зросли – з €30–33 за МВт·год до понад €60 на початку березня. Подальша ескалація може призвести до дефіциту ресурсу та нових цінових коливань.

Кущ вважає, що для України це означає потенційне подорожчання імпорту газу та ускладнення забезпечення попиту в пікові періоди. Водночас, як зазначає експерт, країна має можливості для збільшення власного видобутку.

Йдеться про родовища, які вже підготовлені до експлуатації, однак не використовуються через затримки з ліцензіями. Зокрема, економіст згадує приклад британської компанії Enwell Energy, яка заявляла про готовність забезпечити додаткові обсяги газу за стабільних умов роботи.

На його думку, запуск таких проєктів може стати одним із найшвидших способів посилення енергетичної незалежності країни та має розглядатися урядом як пріоритетний крок. Натомість зволікання з рішеннями лише підвищує ризики напередодні нового опалювального сезону, додав він.

Нагадаємо, у лютому міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.

У березні глава Міненерго розповів про пріоритети країни в енергетичній сфері на найближчий час, серед яких відновлення 4 ГВт генераційних потужностей, накопичення 13 млрд кубометрів газу до наступного опалювального сезону та забезпечення країни пальним.