Мільйони людей зіткнуться з голодом, якщо війна в Ірані триватиме до червня – WFP

Десятки мільйонів людей можуть зіткнутися з гострим голодом, якщо війна в Ірані триватиме до червня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на аналіз Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

Зазначається, що бойові дії призвели до перекриття ключових маршрутів гуманітарної допомоги. Це спричинило затримку доставки рятівних вантажів до регіонів, які вже перебувають у стані глибокої гуманітарної кризи.

Прогнози глобального голоду

Заступник виконавчого директора ВПП Карл Скау повідомив у Женеві, що ще 45 мільйонів людей опиняться на межі виживання. Причиною є стрімке зростання витрат на продукти харчування, нафту та логістику.

За таких умов загальна кількість випадків гострого голоду у світі може перевищити рекордну позначку у 319 мільйонів осіб.

За словами представника організації, світ уже перебував у стані надзвичайного напруження, а новий конфлікт створює критичні ризики для глобальної безпеки.

Логістичні витрати та зміна маршрутів

З моменту початку військових дій вартість доставки гуманітарних вантажів зросла на 18%. Через небезпеку традиційні шляхи постачання довелося перенаправити, що збільшує час та вартість транспортування.

Це створює додаткове фінансове навантаження на ВПП, яка вже стикається з браком ресурсів через зміну пріоритетів світових донорів.

Ситуація ускладнюється суттєвим скороченням бюджетів на продовольчі програми. Карл Скау зазначив, що міжнародні донори дедалі більше зосереджуються на фінансуванні оборонного сектору, що автоматично зменшує обсяги допомоги для боротьби з голодом.

Поєднання зростання цін та дефіциту фінансування ставить під загрозу виживання найбільш вразливих верств населення у світовому масштабі.

Нагадаємо, зупинка руху через Ормузьку протоку призвела до різкого подорожчання азотних добрив. З огляду на стратегічну важливість цього шляху для світової торгівлі, ринок побоюється скорочення виробництва продовольства через брак доступних ресурсів для аграріїв.

Раніше повідомлялося, що війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.