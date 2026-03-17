Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,22

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллионы людей столкнутся с голодом, если война в Иране продлится до июня – WFP

Война в Иране может привести к мировому голоду / Depositphotos

Десятки миллионов людей могут столкнуться с острым голодом, если война в Иране продлится до июня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анализ Всемирной продовольственной программы (WFP).

Отмечается, что боевые действия привели к перекрытию ключевых маршрутов гуманитарной помощи. Это привело к задержке доставки спасательных грузов в регионы, которые уже находятся в состоянии глубокого гуманитарного кризиса.

Прогнозы глобального голода

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау сообщил в Женеве, что еще 45 миллионов человек окажутся на грани выживания. Причиной является стремительный рост затрат на продукты питания, нефть и логистику.

В таких условиях общее количество случаев острого голода в мире может превысить рекордную отметку в 319 миллионов человек.

По словам представителя организации, мир уже был в состоянии чрезвычайного напряжения, а новый конфликт создает критические риски для глобальной безопасности.

Логистические расходы и изменение маршрутов

С момента начала военных действий стоимость доставки гуманитарных грузов выросла на 18%. Из-за опасности традиционные пути поставки пришлось перенаправить, что увеличивает время и стоимость транспортировки.

Это создает дополнительную финансовую нагрузку на КПН, которая уже сталкивается с нехваткой ресурсов из-за изменения приоритетов мировых доноров.

Ситуация усугубляется существенным сокращением бюджетов на продовольственные программы. Карл Скау отметил, что международные доноры все больше сосредотачиваются на финансировании оборонного сектора, что автоматически уменьшает объем помощи для борьбы с голодом.

Сочетание роста цен и дефицита финансирования ставит под угрозу выживание наиболее уязвимых слоев населения в мировом масштабе.

Напомним, остановка движения через Ормузский пролив привела к резкому удорожанию азотных удобрений. Учитывая стратегическую важность этого пути для мировой торговли, рынок опасается сокращения производства продовольствия из-за отсутствия доступных ресурсов для аграриев.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.

Автор:
Татьяна Бессараб