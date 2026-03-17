Миллионы людей столкнутся с голодом, если война в Иране продлится до июня – WFP

Десятки миллионов людей могут столкнуться с острым голодом, если война в Иране продлится до июня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анализ Всемирной продовольственной программы (WFP).

Отмечается, что боевые действия привели к перекрытию ключевых маршрутов гуманитарной помощи. Это привело к задержке доставки спасательных грузов в регионы, которые уже находятся в состоянии глубокого гуманитарного кризиса.

Прогнозы глобального голода

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау сообщил в Женеве, что еще 45 миллионов человек окажутся на грани выживания. Причиной является стремительный рост затрат на продукты питания, нефть и логистику.

В таких условиях общее количество случаев острого голода в мире может превысить рекордную отметку в 319 миллионов человек.

По словам представителя организации, мир уже был в состоянии чрезвычайного напряжения, а новый конфликт создает критические риски для глобальной безопасности.

Логистические расходы и изменение маршрутов

С момента начала военных действий стоимость доставки гуманитарных грузов выросла на 18%. Из-за опасности традиционные пути поставки пришлось перенаправить, что увеличивает время и стоимость транспортировки.

Это создает дополнительную финансовую нагрузку на КПН, которая уже сталкивается с нехваткой ресурсов из-за изменения приоритетов мировых доноров.

Ситуация усугубляется существенным сокращением бюджетов на продовольственные программы. Карл Скау отметил, что международные доноры все больше сосредотачиваются на финансировании оборонного сектора, что автоматически уменьшает объем помощи для борьбы с голодом.

Сочетание роста цен и дефицита финансирования ставит под угрозу выживание наиболее уязвимых слоев населения в мировом масштабе.

Напомним, остановка движения через Ормузский пролив привела к резкому удорожанию азотных удобрений. Учитывая стратегическую важность этого пути для мировой торговли, рынок опасается сокращения производства продовольствия из-за отсутствия доступных ресурсов для аграриев.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.