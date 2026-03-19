Иран атаковал крупнейший в мире комплекс производства СПГ в Катаре

Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщила   государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy.

Отмечается, что ракетная атака была нанесена по промышленному городу Рас-Лаффан, где расположен самый большой в мире кластер по производству сжиженного природного газа.

В результате ударов вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб.

Министерство внутренних дел Катара   сообщило, что пожар предварительно взяли под контроль и пострадавших нет. МИД назвало действия Ирана прямой угрозой национальной безопасности и стабильности региона.

"Министерство также повторяет, что государство Катар оставляет за собой право реагировать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и права на самооборону, гарантированного международным правом, подчеркивая, что оно без колебаний примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности и безопасности своих граждан и жителей", -.

Производство СПГ в Катаре составляет около 20% мирового объема и играет важную роль в балансировке спроса на топливо как на азиатском, так и на европейском рынках. Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США. На азиатских клиентов приходится 82% клиентской базы QatarEnergy.

Напомним, Катар 4 марта полностью прекратил производство сжиженного газа из-за атак Ирана, а возврат к нормальным объемам производства может занять минимум месяц.

При этом цены на газ уже выросли на 30%, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и нарушать поставки морским транспортом.

Эксперты считают, что эти удары могут привести к росту цен на СПГ на мировом рынке около 50%. Особенно от этого может пострадать Европейский Союз, а также ряд стран восточной Азии, зависимых от катарского газа.

Автор:
Светлана Манько