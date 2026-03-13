Румунія планує відновити роботу НПЗ "Лукойл", щоб стримати ціни на АЗС

лукойл
Уряд Румунії планує відновити роботу НПЗ "Лукойл" / Shutterstock

Уряд Румунії розглядає можливість відновлення роботи нафтопереробного заводу (НПЗ) Petrotel-Lukoil, розташованого у місті Плоєшті, повіт Прахова. За словами міністра енергетики Богдана Івана, план отримав неофіційне схвалення з боку США.

Потужність заводу

НПЗ Petrotel-Lukoil має потужність 48 600 барелів на день. Цей обсяг дозволяє забезпечити майже п'яту частину всього попиту на пальне в Румунії. Відновлення роботи заводу розглядається як інструмент для зміцнення енергетичної незалежності та стабілізації цін на внутрішньому ринку.

"Я знаю, що людей дуже цікавить, скільки вони платять на заправці, їх не цікавить, що відбувається в Ормузькій протоці, їх не цікавить міжнародна ціна тонни дизельного палива або бареля нафти... ми продовжуємо поставки, ми розглядаємо можливість відновлення роботи нафтопереробного заводу Petrotel, який зможе переробляти до 20% нафтопродуктів на ринку...", - заявив Іван.

Санкції і переговори

Завод Petrotel-Lukoil потрапив під санкції, накладені Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC). Щоб юридично дозволити підприємству працювати, румунська влада передала його під спеціальне державне управління. Наразі країна очікує на офіційне підтвердження угоди від OFAC для остаточного перезапуску виробничих ліній.

Для забезпечення стабільної роботи НПЗ Румунія провела переговори з американськими компаніями щодо торгівлі та виробництва дизельного пального. Це рішення було прийнято на тлі коливань світових цін на енергоносії, спричинених подіями на Близькому Сході. Попри попередні заяви про гарантовану стабільність цін, уряд сусідньої країни продовжує шукати шляхи для мінімізації їхнього зростання.

Нагадаємо, 10 березня ціни на пальне в Румунії зросли приблизно на 0,15 лея (1,51 грн) за літр дизельного палива та на 0,10 лея (1 грн) за літр бензину. Подорожчання відбулося попри падіння світових цін на нафту після заяви Дональда Трампа про можливе швидке завершення війни на Близькому Сході.

Автор:
Тетяна Ковальчук