Румыния планирует возобновить работу НПЗ "ЛУКойл", чтобы сдержать цены на АЗС

Правительство Румынии рассматривает возможность возобновления работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Petrotel-Lukoil, расположенного в городе Плоешти, уезд Прахова. По словам министра энергетики Богдана Ивана, план получил неофициальное одобрение со стороны США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Profit.

Мощность завода

НПЗ Petrotel-Lukoil имеет мощность 48 600 баррелей в день. Этот объем позволяет обеспечить почти пятую часть всего спроса на горючее в Румынии. Восстановление работы завода рассматривается как инструмент укрепления энергетической независимости и стабилизации цен на внутреннем рынке.

"Я знаю, что людей очень интересует, сколько они платят на заправке, их не интересует, что происходит в Ормузском проливе, их не интересует международная цена тонны дизельного топлива или барреля нефти... мы продолжаем поставки, мы рассматриваем возможность возобновления работы нефтеперерабатывающего завода Petrotel, который сможет перерабатывать до 20%..."

Санкции и переговоры

Завод Petrotel-Lukoil попал под санкции, наложенные Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Чтобы юридически разрешить предприятию работать, румынская власть передала его под специальное государственное управление. В настоящее время страна ожидает официального подтверждения соглашения от OFAC для окончательного перезапуска производственных линий.

Для обеспечения стабильной работы НПЗ Румыния провела переговоры с американскими компаниями по торговле и производству дизельного горючего. Это решение было принято на фоне колебаний мировых цен на энергоносители, вызванных событиями на Ближнем Востоке. Несмотря на предварительные заявления о гарантированной стабильности цен, правительство соседней страны продолжает искать пути минимизации их роста.

Напомним, 10 марта цены на топливо в Румынии выросли примерно на 0,15 лей (1,51 грн) за литр дизельного топлива и на 0,10 лей (1 грн) за литр бензина. Подорожание произошло, несмотря на падение мировых цен на нефть после заявления Дональда Трампа о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке.