Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Румыния планирует возобновить работу НПЗ "ЛУКойл", чтобы сдержать цены на АЗС

лукойл
Правительство Румынии планирует возобновить работу НПЗ "ЛУКойл" / Shutterstock

Правительство Румынии рассматривает возможность возобновления работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Petrotel-Lukoil, расположенного в городе Плоешти, уезд Прахова. По словам министра энергетики Богдана Ивана, план получил неофициальное одобрение со стороны США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Profit.

Мощность завода

НПЗ Petrotel-Lukoil имеет мощность 48 600 баррелей в день. Этот объем позволяет обеспечить почти пятую часть всего спроса на горючее в Румынии. Восстановление работы завода рассматривается как инструмент укрепления энергетической независимости и стабилизации цен на внутреннем рынке.

"Я знаю, что людей очень интересует, сколько они платят на заправке, их не интересует, что происходит в Ормузском проливе, их не интересует международная цена тонны дизельного топлива или барреля нефти... мы продолжаем поставки, мы рассматриваем возможность возобновления работы нефтеперерабатывающего завода Petrotel, который сможет перерабатывать до 20%..."

Санкции и переговоры

Завод Petrotel-Lukoil попал под санкции, наложенные Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Чтобы юридически разрешить предприятию работать, румынская власть передала его под специальное государственное управление. В настоящее время страна ожидает официального подтверждения соглашения от OFAC для окончательного перезапуска производственных линий.

Для обеспечения стабильной работы НПЗ Румыния провела переговоры с американскими компаниями по торговле и производству дизельного горючего. Это решение было принято на фоне колебаний мировых цен на энергоносители, вызванных событиями на Ближнем Востоке. Несмотря на предварительные заявления о гарантированной стабильности цен, правительство соседней страны продолжает искать пути минимизации их роста.

Напомним, 10 марта цены на топливо в Румынии выросли примерно на 0,15 лей (1,51 грн) за литр дизельного топлива и на 0,10 лей (1 грн) за литр бензина. Подорожание произошло, несмотря на падение мировых цен на нефть после заявления Дональда Трампа о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Ковальчук