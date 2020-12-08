Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА взамен возглавившего облсовет

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации и назначил вместо него Анатолия Полоскова. Об этом говорится в указах главы государства №554 и №555 от 7 декабря.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, Зеленский уже встретился в своем офисе с Полосковым и вручил ему служебное удостоверение, пожелав результативной работы на благо региона.

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Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. В 2011 году стал директором винодельческой компании "Шато Чизай".

Напомним, назначение Полоскова Кабинет министров согласовал еще 25 ноября.

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В свою очередь, как сообщают местные СМИ, Закарпатский областной совет 8 декабря избрал Петрова своим председателем.

За него проголосовало 37 депутатов из 64. Представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Русина поддержали 17 депутатов, еще один бюллетень признан недействительным, остальные депутаты не участвовали в голосовании.

На выборах облсовета Петров возглавлял список пропрезидентской партии "Слуга народа". Она заняла второе место, завоевав 11 мандадтов.