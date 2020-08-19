Экономика 50 минут назад

Польша выделила 100 млн евро на ремонт дорог и КПП во Львовской области

Начать ремонтные работы на западе страны планируют уже 21 августа

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов во Львовской области, на что буде выделено 100 млн евро.

Работы должны начаться уже в ближайшее время, заявил на заседании правительства в среду, 19 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, благодаря переговорам с польскими партнерами после 5 лет бюрократических преград Украина дополнительно привлекает 100 млн евро кредитных денег.

"Лично попрошу министра Кабинета министров проинспектировать начало работ в эту пятницу, открыть ремонтные работы во Львовской области, проконтролировать, чтобы освоение и инвестирование кредитных денег было надлежащим образом", — отметил Шмыгаль.

Ранее Кабмин предлагал Верховной Раде изменить Таможенный кодекс для разблокирования польского кредита.

Читайте также:
На дорогах Закарпатья идет масштабная "Большая стройка", инициированная президентом– Голик

Предполагается, что кредит будет использован на улучшение инфраструктуры в приграничном регионе с Польшей — 68 млн евро на улучшение состояния дорог и 32 млн евро — на пограничные пункты пропуска.

Напомним, соглашение о привлечении кредита было подписано между правительствами Украины и Польши еще в 2015 году.

Как сообщалось, на польско-украинской границе с полуночи, 16 мая, возобновил работу пункт пропуска "Шегини".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан — СМИ
Польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан — СМИ
Украина обновила правила въезда в страну из-за границы
Украина обновила правила въезда в страну из-за границы
В Англии закрывают последнюю угольную шахту
В Англии закрывают последнюю угольную шахту
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В NASA показали "лавину" на Марсе (ФОТО)

  3. Евгений Трескунов: "На современном рынке моторостроения "Мотор Сич" не представлен нигде"

  4. Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили почти 2000 новых случаев коронавируса

  5. Десятый день протестов в Беларуси: Лукашенко обвинил оппозицию в "попытке захвата власти"

Загрузка...