Польша выделила 100 млн евро на ремонт дорог и КПП во Львовской области

Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов во Львовской области, на что буде выделено 100 млн евро.

Работы должны начаться уже в ближайшее время, заявил на заседании правительства в среду, 19 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, благодаря переговорам с польскими партнерами после 5 лет бюрократических преград Украина дополнительно привлекает 100 млн евро кредитных денег.

"Лично попрошу министра Кабинета министров проинспектировать начало работ в эту пятницу, открыть ремонтные работы во Львовской области, проконтролировать, чтобы освоение и инвестирование кредитных денег было надлежащим образом", — отметил Шмыгаль.

Ранее Кабмин предлагал Верховной Раде изменить Таможенный кодекс для разблокирования польского кредита.

Предполагается, что кредит будет использован на улучшение инфраструктуры в приграничном регионе с Польшей — 68 млн евро на улучшение состояния дорог и 32 млн евро — на пограничные пункты пропуска.

Напомним, соглашение о привлечении кредита было подписано между правительствами Украины и Польши еще в 2015 году.

Как сообщалось, на польско-украинской границе с полуночи, 16 мая, возобновил работу пункт пропуска "Шегини".