Экономика 1 час назад

На дорогах Закарпатья идет масштабная "Большая стройка", инициированная президентом– Голик

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения

На дорогах Закарпатья идет масштабная "Большая стройка", инициированная президентом– Голик На дорогах Закарпатья идет масштабная "Большая стройка", инициированная президентом– Голик

Активная фаза Национальной программы "Большая стройка", инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, началась на Закарпатье. В области ремонтируют дороги международного, национального и территориального значения, сообщил в Facebook Юрий Голик.

На данный момент дорожное полотно ремонтируют на трассе М-23 Берегово — Виноградов — Великая Копаня (участок в г. Виноградов). Эта международная дорога ведет к КПП "Вилок" на границе с Венгрией и является составной частью европейского автомобильного маршрута E-81.

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Также идет ремонт другой дороги на Виноградов — трассы Т-07-19 Иршава — Виноградов. Сейчас работы ведутся возле села Онок, фото и видео Юрий Голик выложил у себя в Facebook.

Продолжается ремонт на трассе Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Львов (73-й километр, Хуст — Тячев).

Напомним, Национальная программа "Большая стройка", стартовавшая 1 марта — один из ключевых инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Украине. Его инициатором выступил президент Владимир Зеленский. Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также по программе будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

По данным "Укравтодора", на сегодня большое дорожное строительство продолжается на 150 объектах по всей Украине.

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