На дорогах Закарпатья идет масштабная "Большая стройка", инициированная президентом– Голик

Активная фаза Национальной программы "Большая стройка", инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, началась на Закарпатье. В области ремонтируют дороги международного, национального и территориального значения, сообщил в Facebook Юрий Голик.

На данный момент дорожное полотно ремонтируют на трассе М-23 Берегово — Виноградов — Великая Копаня (участок в г. Виноградов). Эта международная дорога ведет к КПП "Вилок" на границе с Венгрией и является составной частью европейского автомобильного маршрута E-81.

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Также идет ремонт другой дороги на Виноградов — трассы Т-07-19 Иршава — Виноградов. Сейчас работы ведутся возле села Онок, фото и видео Юрий Голик выложил у себя в Facebook.

Продолжается ремонт на трассе Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Львов (73-й километр, Хуст — Тячев).

Напомним, Национальная программа "Большая стройка", стартовавшая 1 марта — один из ключевых инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Украине. Его инициатором выступил президент Владимир Зеленский. Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также по программе будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

По данным "Укравтодора", на сегодня большое дорожное строительство продолжается на 150 объектах по всей Украине.