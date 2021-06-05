Диджитализация в агросекторе: в Украине сертификаты на зерно переведут в цифровой формат

В ближайшее время сертификаты качества украинского зерна в Украине планируют диджитализировать.

Как заявила во время конференции Grain Ukraine 2021, которая проходила в Одессе, глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая, такой шаг позволит усилить позиции Украины на международных рынках.

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"Мы планируем реализовать пилотный проект по диджитализации фитосанитарных сертификатов с помощью системы "Дія". Надеюсь, уже скоро увидеть результаты этого проекта в каждой из областей", — отметила Магалецкая.

По ее словам, с начала 2021 года в сопровождении фитосанитарных сертификатов экспортировано из Украины 16 млн тонн зерновых и масличных культур, из них почти 3,2 млн тонн — пшеница, 0,35 млн тонн — ячмень, 12 млн тонн — кукуруза.

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Ранее сообщалось, что Украина и Китай заинтересованы в либерализации условий экспорта ячменя для украинских компаний, так как более 60% этой зерновой культуры ориентированы именно на экспорт в КНР.

Напомним, в 2020 году товарооборот в Украине составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем ($110,5).

При этом экспортировали из Украины за прошлый год продукции на $49,2 млрд. Уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай — на $7,1 млрд, Польшу — на $3,3 млрд, Россию — $2,7 млрд.