Украина будет экспортировать в Китай сорго

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей (Госпотребслужба) провели видеовстречу с представителями Минэкономики, посольства Украины в КНР и компетентными органами Китайской Народной Республики.

Как сообщает пресс-центр Госпотребслужбы, участники видеоконференции обсудили ряд вопросов в отношении совместных санитарных и фитосанитарных мер между странами.

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В частности, участники рассмотрели возможности проведения специалистами КНР оценки системы государственного контроля за выращиванием сорго в Украине для получения разрешения на экспорт в КНР.

Кроме того, во время видеовстречи были обсуждены перспективы подписания протоколов по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям для импорта и экспорта мяса птицы.

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Напомним, в 2019 году экспорт агропродукции из Украины составил рекордные 22,2 млрд долларов. Это на 19% больше, чем за 2018 год.

По структуре товаров больше всего вырос экспорт продуктов растениеводства — на 31% или 3 млрд долларов.

В частности, экспорт кукурузы — на 49% или 1,7 млрд долларов, готовых пищевых продуктов — на 7% или 202,9 млн долларов.

В то же время, Украина в январе–ноябре 2019 года импортировала 32,5 тысячи тонн семян зерновых и 42 тысячи тонн семян масличных культур на общую сумму $427,8 млн, что почти в 34 раза превышает объемы отечественного экспорта семенного материала в $12,7 млн.