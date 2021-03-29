Более 60% украинского ячменя экспортируется в Китай — Госпотребслужба

Украина и Китай заинтересованы в либерализации условий экспорта ячменя для украинских компаний, так как более 60% этой зерновой культуры ориентирован именно на экспорт в КНР.

Об этом говорили во время встречи глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун, сообщает пресс-служба ведомства.

Как подчеркнула Магалецкая, на сегодняшний день Китай является незаменимым торговым партнером Украины.

"Только за прошлый год экспорт украинских товаров в Поднебесную вырос почти в два раза, а в 2019 году увеличение составило 63%. В целом, на поставки товаров в Китай приходится 14,5% от всего экспорта Украины. Львиная доля из них — продукция агропромышленного комплекса", — отметила глава ведомства.

В области ветеринарии стороны договорились расширять перечень аккредитованных украинских предприятий на разрешенные виды продукции.

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Также достигнуты договоренности по активизации диалога относительно аккредитации украинских бобовых и пшеницы.

Отдельно Владислава Магалецкая и Фань Сяньжун обсудили условия и необходимые шаги для взаимной торговли рыбной продукцией. Также было отмечено, что украинские производители кормов для животных заинтересованы в выходе на китайский рынок.

Накануне Госпотребслужба совместно с ГП "Агентство по идентификации и регистрации животных" согласовали Сертификата здоровья на экспорт меда из Украины в КНР. В связи с этим, на встрече также обсуждалось, как можно ускорить аккредитацию украинских производителей меда, которые планируют поставлять свою продукцию в КНР.

Напомним, в 2020 году товарооборот в Украине составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем ($110,5).

При этом, экспортировали из Украины за прошлый год продукции на $49,2 млрд. Уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай — на $7,1 млрд, Польшу — на $3,3 млрд, Россию — $2,7 млрд.