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АПК 10 минут назад

В Госрезерве критически низкие запасы зерна

Запасы зерна находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Государственное агентство резерва Украины заявило, что запасы зерна в агентстве находятся на критически низком уровне. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий Госрезерва. 

"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" не предусмотрены", — сказано в сообщении.

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Сообщается, что сегодня на предприятиях Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, значительно превышает утвержденные сроки хранения — 2 года. В ведомстве обратили внимание, что в 2021 году единственным источником ассигнований остаются поступления специального фонда государственного бюджета от реализации материальных ценностей Госрезерва.

"По состоянию на 1 сентября 2021 года фактические поступления от реализации материальных ценностей государственного резерва составляли 215,5 млн грн, из которых ассигнования на накопление — 193,9 млн грн. Даже для выполнения в полном объеме плана освежения материальных ценностей государственного резерва на 2021 Госрезерва необходимы дополнительные ассигнования общего фонда бюджета в сумме 565,7 млн грн", — отмечается в комментарии.

В агентстве также отметили, что ежегодно направляют обращения в Министерство экономики Украины о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва.

"Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", — предупредили в ведомстве.

Напомним, Украинские аграрии уже собрали 45,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 10,4 млн гектаров земли.

Ранее Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в 2021 году украинским аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна. 

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